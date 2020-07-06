Сьогодні рано вранці у віці 91 року помер відомий італійський композитор, лауреат "Оскара" Енніо Морріконе.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Повідомляється, що Енніо Морріконе кілька днів тому впав і зламав стегнову кістку.

Народився Морріконе у Римі 10 листопада 1928 року. Закінчив консерваторію Санта-Сесілія по класу труби, композиції, інструментовки, диригування та хорової музики.

Енніо Морріконе кавалер Великого хреста ордена “За заслуги перед Італійською Республікою”. Володар двох премій “Оскар”: за видатні заслуги в кінематографі (2007) і за кращу музику – до “огидним вісімці” (2016), 9-разовий лауреат національної кінопремії Італії “Давид ді Донателло” за кращу музику до фільму, триразовий лауреат премії “Золотий глобус”, 6-кратний лауреат премії BAFTA.

Енніо Морріконе був одружений, у нього четверо дітей.