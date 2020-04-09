Про це повідомляється на сайті каналу E! News.
“Ми дуже любили Чінну і будемо дуже сумувати”, – йдеться в заяві сім’ї Роджерса для каналу E! News.
Причина смерті моделі поки невідома.
Фото: chizzyano
Роджерс розпочала свою кар’єру в якості моделі, коли вона підписала контракт з Ford Models у 14 років. Пізніше вона продовжила працювати зі Стівеном Родрігесом, відомим як A$AP Yams.
Після Роджерс почала будувати свою кар’єру як репер.
В інтерв’ю Pitchfork від 2018 року дівчина розповіла про подолання наркотичної залежності, про свою музику, і поділилася, що рівно через рік після реабілітації її мати померла.
- Раніше повідомлялося, що у США застрелили американського репера й автора пісень Pop Smoke (справжнє ім’я — Башар Барака Джексон).