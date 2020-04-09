У США у віці 25 років померла нова зірка репу та модель Чинна Марі Роджерс, відома як Chynna.

Про це повідомляється на сайті каналу E! News.

“Ми дуже любили Чінну і будемо дуже сумувати”, – йдеться в заяві сім’ї Роджерса для каналу E! News.

Причина смерті моделі поки невідома.

Фото: chizzyano

Роджерс розпочала свою кар’єру в якості моделі, коли вона підписала контракт з Ford Models у 14 років. Пізніше вона продовжила працювати зі Стівеном Родрігесом, відомим як A$AP Yams.

Після Роджерс почала будувати свою кар’єру як репер.

В інтерв’ю Pitchfork від 2018 року дівчина розповіла про подолання наркотичної залежності, про свою музику, і поділилася, що рівно через рік після реабілітації її мати померла.