Напередодні свого 56-річчя померла американська танцівниця та акторка, зірка серіалів "Твін Пікс" і "Ксена: королева воїнів" Галин Горг.

Про це повідомляють #Букви.

Санні Горг, сестра загиблої зірки, повідомила, що її Галин померла об 11:32 годині ранку 13 липня.

У середу, 15 липня, вона мала відсвяткувати свій 56-й День народження.

Протягом тривалого часу перед смертю акторка боролася з онкологічним захворюванням.

“Спасибі, солоденька, що приносила світло в моє життя. Наші серця танцюватимуть, сміятимуться, паритимуть та співатимуть разом завжди”, — написала Санні в День народження загиблої сестри.

Колега-танцюрист Стів ЛаШанс і подруга Галини Горг Лорелла Куккаріні також розповіли про смерть акторки в соціальних мережах.

“Я буду пам’ятати тебе танцюючою з ангелами. Спочивай з миром”, — написав ЛаШанс.

Лорелла Куккаріні опублікувала архівне фото з Горг, зроблене в 1986 році.

“Я хочу нагадати вам про неї ось так: між однією репетицією і іншою ми вперше були перед фотографами, ніхто нас ще не знав. У неї був шалено похмурий вираз обличчя і налякана посмішка. Продовжуй танцювати серед ангелів, Галин”, — написала вона в підписі до знімка.

Non ci posso ancora credere…

Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno.

Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava.

Continua a danzare tra gli Angeli, Galin❤️ #fantastico6 pic.twitter.com/okt2Eq1vww — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) July 15, 2020

Галина Горгію починала свою кар’єру з танців. Вона танцювала в безлічі стилів — від балету до хула і афро-самба.

Також Галин Горг знялася у понад 50 кіно- та телевізійних проєктах, які охопили багато країн, включаючи Близький Схід, Італію, Мексику, Нову Зеландію і Канаду.

Вона зіграла епізодичні ролі в фільмах “Принц з Беверлі-Хіллз”, “Зоряний шлях: Глибокий космос 9”, серіалі “Зена – королева воїнів”, роль Ненсі О’Райлі в “Твін Пікс”, роль Енджі в фільмі 1990 року “Робокоп 2 “.