Про це повідомляють #Букви.
Санні Горг, сестра загиблої зірки, повідомила, що її Галин померла об 11:32 годині ранку 13 липня.
У середу, 15 липня, вона мала відсвяткувати свій 56-й День народження.
Протягом тривалого часу перед смертю акторка боролася з онкологічним захворюванням.
“Спасибі, солоденька, що приносила світло в моє життя. Наші серця танцюватимуть, сміятимуться, паритимуть та співатимуть разом завжди”, — написала Санні в День народження загиблої сестри.
Колега-танцюрист Стів ЛаШанс і подруга Галини Горг Лорелла Куккаріні також розповіли про смерть акторки в соціальних мережах.
“Я буду пам’ятати тебе танцюючою з ангелами. Спочивай з миром”, — написав ЛаШанс.
Лорелла Куккаріні опублікувала архівне фото з Горг, зроблене в 1986 році.
“Я хочу нагадати вам про неї ось так: між однією репетицією і іншою ми вперше були перед фотографами, ніхто нас ще не знав. У неї був шалено похмурий вираз обличчя і налякана посмішка. Продовжуй танцювати серед ангелів, Галин”, — написала вона в підписі до знімка.
Non ci posso ancora credere…
Voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno.
Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava.
Continua a danzare tra gli Angeli, Galin❤️ #fantastico6 pic.twitter.com/okt2Eq1vww
— Lorella Cuccarini (@LCuccarini) July 15, 2020
Галина Горгію починала свою кар’єру з танців. Вона танцювала в безлічі стилів — від балету до хула і афро-самба.
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Nella vita dobbiamo sempre essere proiettati in avanti. Ma ogni tanto è anche bello girarsi indietro e ricordare… la strada che si è percorsa, le difficoltà incontrate, le persone speciali conosciute. Oggi, 5 ottobre, per me è sempre una data speciale, soprattutto in prime time😃 34 anni fa, era FANTASTICO: dove la mia nuova “vita” ebbe inizio! Per sempre: grazie Pippo❤️
Також Галин Горг знялася у понад 50 кіно- та телевізійних проєктах, які охопили багато країн, включаючи Близький Схід, Італію, Мексику, Нову Зеландію і Канаду.
Вона зіграла епізодичні ролі в фільмах “Принц з Беверлі-Хіллз”, “Зоряний шлях: Глибокий космос 9”, серіалі “Зена – королева воїнів”, роль Ненсі О’Райлі в “Твін Пікс”, роль Енджі в фільмі 1990 року “Робокоп 2 “.
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