Унікальний трансфер: футболіста вперше придбали за криптовалюту

Мадридський клуб третьої іспанської ліги "Інтернасьонал" вперше в історії цього виду спорту придбав нападника Давида Барраля за криптовалюту.

Про це повідомляє сам клуб у Twitter.

Зазначається, що трансфер увійде в історію футболу як перший, розрахунки за яким здійснювалися у криптовалюті.

У пресслужбі клубу заявили, що угода була можливою завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту. Суму трансферу не розголошують, однак ЗМІ повідомляють, що розрахунок відбувся у біткоїнах. Станом на 21 січня вартість одного біткоїна сягає $32,951.

🚨 FICHAJE 🚨

David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito! Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn — DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021

Нагадаємо, що 37-річний Давид Барраль підписав контракт до літа цього року. Гравець є вихованцем мадридського “Реалу”, але він жодного разу не зіграв за цю команду. За свою кар’єру форвард змінив більше десятка клубів.

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