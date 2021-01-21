Унікальний трансфер: футболіста вперше придбали за криптовалюту

Про це повідомляє сам клуб у Twitter.
Зазначається, що трансфер увійде в історію футболу як перший, розрахунки за яким здійснювалися у криптовалюті.
У пресслужбі клубу заявили, що угода була можливою завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту. Суму трансферу не розголошують, однак ЗМІ повідомляють, що розрахунок відбувся у біткоїнах. Станом на 21 січня вартість одного біткоїна сягає $32,951.
🚨 FICHAJE 🚨
David Barral nuevo jugador de DUX Internacional de Madrid ¡Bienvenido al club infinito!
Se convierte en el primer fichaje de la historia en criptomonedas. Gracias a @CRIPTAN_es nuestro nuevo sponsor por hacerlo posible. #VamosInter #GoDUX pic.twitter.com/Ljf3PInVOn
— DUX Internacional de Madrid (@interdemadrid) January 15, 2021
Нагадаємо, що 37-річний Давид Барраль підписав контракт до літа цього року. Гравець є вихованцем мадридського “Реалу”, але він жодного разу не зіграв за цю команду. За свою кар’єру форвард змінив більше десятка клубів.
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