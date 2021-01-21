Covid-19 Україна

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Унікальний трансфер: футболіста вперше придбали за криптовалюту

Мадридський клуб третьої іспанської ліги "Інтернасьонал" вперше в історії цього виду спорту придбав нападника Давида Барраля за криптовалюту.

Четвер, 21 січня 2021, 13:28

Про це повідомляє сам клуб у Twitter.

Зазначається, що трансфер увійде в історію футболу як перший, розрахунки за яким здійснювалися у криптовалюті.

У пресслужбі клубу заявили, що угода була можливою завдяки співпраці з платформою, яка дозволяє купувати криптовалюту через банківський рахунок або кредитну карту. Суму трансферу не розголошують, однак ЗМІ повідомляють, що розрахунок відбувся у біткоїнах. Станом на 21 січня вартість одного біткоїна сягає $32,951.

Нагадаємо, що 37-річний Давид Барраль підписав контракт до літа цього року. Гравець є вихованцем мадридського “Реалу”, але він жодного разу не зіграв за цю команду. За свою кар’єру форвард змінив більше десятка клубів.

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Теги: Барраль, трансфер, футбол, криптовалюта

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