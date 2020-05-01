Бекстейдж з фотозйомки опубліковано в Instagram-акаунті журналу.

Номер з Айліш на обкладинці вийде у світ в червні.

“Біллі Айліш показала нам свій унікальний стиль на знімальному майданчику. У Біллі свої погляди на моду, вона втомилася обмежувати її, Любляча свободу, постійно ламаюча стереотипи дівчат і співачок з її ексклюзивним стилем, вона висловлює молодість своєю чутливою і реальною силою”, – прокоментували зйомку в Vogue.

На відео Айліш позувала в одязі оверсайз і з мінімумом косметики на обличчі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VOGUE CHINA (@voguechina) 30 Апр 2020 в 1:01 PDT