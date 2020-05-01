Бекстейдж з фотозйомки опубліковано в Instagram-акаунті журналу.
Номер з Айліш на обкладинці вийде у світ в червні.
“Біллі Айліш показала нам свій унікальний стиль на знімальному майданчику. У Біллі свої погляди на моду, вона втомилася обмежувати її, Любляча свободу, постійно ламаюча стереотипи дівчат і співачок з її ексклюзивним стилем, вона висловлює молодість своєю чутливою і реальною силою”, – прокоментували зйомку в Vogue.
На відео Айліш позувала в одязі оверсайз і з мінімумом косметики на обличчі.
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- Раніше 18-річна американська співачка Біллі Айліш знялася у яскравій фотосесії для спеціального випуску The New York Times Magazine.