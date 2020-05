Анонс майбутньої колекції опублікований в Instagram-акаунті Uniqlo.

У відеоанонс колаборації Uniqlo продемонстрували білі футболки з яскравим квітковим принтом, який став для Такасі Муракамі фірмовим.

Також в ролику були показані незвичайні високі кросівки, на яких зображені квітка та блискавка.

Дата випуску колекції наразі невідома, але Uniqlo та Муракамі повідомили, що вона вийде “скоро”.

Варто зазначити, що Муракамі та Айлиш співпрацюють не вперше. Раніше Муракамі зняв анімаційний кліп на пісню співачки You Should See Me in a Crown.