Голлівудська кіностудія Universal та американська мережа кінотеатрів AMC Theatres підписали багаторічну угоду, згідно з якою фільми студії зможуть з'являтися на онлайнових платформах вже через три тижні прокату в кінотеатрах.

Про це пише Variety.

Зазначається, що договір викличе шок у всій виставковій індустрії та може змінити способи продажу і розповсюдження фільмів. Це рішення може змусити інші кіностудії запропонувати прокатникам аналогічні умови.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Проте генеральний директор AMC Адам Арон заявив, що компанія матиме відсоток від коштів, зароблених на цифрових прокатах.

Вартість покупки одного фільму становитиме близько 20 доларів. Через три місяці після завершення кінотеатрального показу Universal зможе опустити цю ціну до 3-6 доларів.

Попри те, що компанія відповідно до цієї нової угоди теоретично може опублікувати на онлайнових платформах “Світ Юрського періоду 3” або новий “Форсаж”, передбачається, що передусім це торкнеться комедій або фільмів жахів, тобто картин з невеликим бюджетом.