У своєму Instagram Салехе Бембері показав майбутню лінію взуття та одягу.
Він показав кремезні кросівки New Balance 574, оснащені свистками, в різних кольорах: “оливковий/темно-синій/червоний”, “сірий/білий”, чорний/фіолетовий, “бірюзовий/жовто-зелений” і “білий/синій/рожевий”.
Також Бембері з New Balance підготували низку флісових пуловерів з відбитком долоні на спині, флісові та нейлонові штани, куртки-пуховики, футболки з принтами, худі, жилетки тощо.
Крім цього, Бембері пропонує аксесуари: рюкзаки, нейлонові шарфи з прихованими кишенями, а також 5-панельні кепки.
Офіційна дата виходу колекції поки невідома.
Салехе Бембері – американський дизайнер взуття, відомий своїм стилем вуличного одягу. Народився і виріс в Нью-Йорку. Бембері є віцепрезидент з кросівок та чоловічого взуття у компанії Versace. А раніше був дизайнером у Yeezy Gap та Cole Haan. Він вже випускав взуття з New Balance. А також співпрацював з Crocs та Anta Sport.
- Нагадаємо, футбольний клуб “Динамо“ показав нову форму на сезон 2021/22, створену брендом New Balance.