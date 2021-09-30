У своєму Instagram Салехе Бембері показав майбутню лінію взуття та одягу.

Він показав кремезні кросівки New Balance 574, оснащені свистками, в різних кольорах: “оливковий/темно-синій/червоний”, “сірий/білий”, чорний/фіолетовий, “бірюзовий/жовто-зелений” і “білий/синій/рожевий”.

Також Бембері з New Balance підготували низку флісових пуловерів з відбитком долоні на спині, флісові та нейлонові штани, куртки-пуховики, футболки з принтами, худі, жилетки тощо.

Крім цього, Бембері пропонує аксесуари: рюкзаки, нейлонові шарфи з прихованими кишенями, а також 5-панельні кепки.

Офіційна дата виходу колекції поки невідома.

Салехе Бембері – американський дизайнер взуття, відомий своїм стилем вуличного одягу. Народився і виріс в Нью-Йорку. Бембері є віцепрезидент з кросівок та чоловічого взуття у компанії Versace. А раніше був дизайнером у Yeezy Gap та Cole Haan. Він вже випускав взуття з New Balance. А також співпрацював з Crocs та Anta Sport.