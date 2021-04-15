Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі франшизи The Fast Saga.

Головну роль традиційно зіграв Він Дізель. Також у фільмі знялися Мішель Родрігес, Шарліз Терон, Джон Сіна, Тайріз Гібсон, Лудакріс, Джордана Брюстер, Наталі Еммануель, Хелен Міррен, Лукас Блек, Карди Бі, Майкл Рукер і репер Bow Wow в ролі Твінкі.

Сценаристом виступив Деніел Кейсі, а режисером – Джастін Лін, який до цього зняв чотири частини франшизи поспіль.

За сюжетом фільму головний герой Домінік Торетто відходить від справ і живе мирним життям з дружиною Летті та сином. Їхню ідилію порушує кібертерористка Сайфер, яка хоче перетворити життя героя на пекло разом з його молодшим братом – Джейкобом Торетто.

Спочатку прем’єра фільму була запланована на 21 травня 2020 року, але через пандемію її перенесли на 2 квітня 2021 року. Потім дату посунули ще трохи – на 20 травня 2021 року. Тепер творці обіцяють випустити стрічку 25 червня 2021 року.