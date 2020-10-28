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Universal та Apple одночасно працюють над рімейками «Нареченої Франкенштейна» з Йоханссон та Джолі в головних ролях

Американська акторка працює над фільмом "Наречена Франкенштейна" для Apple. Одночасно студія Universal третій рік працює над аналогічним проєктом з Анджеліною Джолі у головній ролі.

Середа, 28 жовтня 2020, 21:11

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. 

Днями стало відомо, що Скарлетт Йоханссон зіграє головну роль у стрічці “Наречена” про відомого класичного кіноперсонажа — Наречену Франкенштейна. Фільм буде створений кіностудією Apple разом з  компанією A24.

Режисером стрічки виступатиме чілійський оскароносний митець Себастьян Леліо. Сценарій писатимуть Лорен Шукер Блюм і Ребекка Анджело.

Синопсис фільму звучить так:

Жінка, що створена для того, щоб бути ідеальною дружиною,  відкидає свого творця і змушена тікати від свого обмеженого існування, стикаючись зі світом, який сприймає її як чудовисько. Саме в бігу вона знаходить свою справжню особистість, свою дивовижну силу та силу переробити себе як власне творіння.

Сама Йоханссон розповіла, що рада працювати над “реанімуванням” цієї героїні.

“Нареченій давно вже потрібно вийти з тіні колеги-чоловіка і залишитися наодинці. Працюючи разом з Ребеккою Анджело та Лорен Шукер Блум, ми з Себастьяном надзвичайно раді звільнити цю класичну антигероїню та реанімувати її”, — сказала вона.

Зауважимо, що паралельно кіностудія Universal працює над створенням аналогічного фільму в рамках проєкту “Темний Всесвіт”, про плани на який було оголошено ще у 2017 році.

У 2020 році про проєкт почули знову. Тоді з’явилася інформація, що новий фільм можливо продюсуватиме Емі Паскаль. За чутками, Анджеліна Джолі, хоча і не підписувала ніяких контрактів, залишається відданою намірам зіграти “Наречену Франкенштейна”, проте невідомо, чи погодиться акторка співпрацювати с Паскалем.

Нагадаємо, оригінальній науково-фантастичний фільм жахів “Наречена Франкенштейна” вийшов у 1935 році. Він став першим сиквелом всесвітньо відомого фільму “Франкенштейн” компанії Universal Pictures.

Як і в попередній картині, режисером фільму-продовження став Джеймс Вейл, головну роль Монстра зіграв Борис Карлофф. Ролі нареченої Франкенштейна і Мері Шеллі дісталися Ельзі Ланчестер, Генрі Франкештейна зіграв Колін Клайв, а доктора Преторіуса — Ернест Тесайджер.

  • У 2019 американка Скарлетт Йоханссон була визнана найбільш високооплачуваною актрисою світу за версією журналу Forbes.
Теги: ремейк, Скарлетт Йоханссон, Анджелина Джоли

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