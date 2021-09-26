Про це пише видання Hollywood Reporter.

“Бро”, перша романтична ЛГБТ-комедія від великої студії. Це задушевний фільм про двох геїв (Біллі Айкнер і Люк Макфарлейн), які намагаються зав’язати романтичні стосунки, проте обидва надто зайняті.

Айкнер написав сценарій разом з Ніколасом Стіллером, з яким він працював над фільмом Netflix “Друзі з коледжу”. Стіллер буде направляти і продюсувати разом із Джаддом Апатоу, Айкнером і Джошем Черчем (“Дівчина без комплексів”).

До Айкнера і Макфарлейан приєдналися Т.С. Медісон (Зола), трансгендерна персона, автор книги “Світло крізь тінь: автобіографія королеви”; артист і перукар Міс Лоуренс; Саймон, трансвестит із Лос-Анджелеса; Гільєрмо Діас, актор, що зіграв у фільмах “Скандал”, “Бур’яни” і “Половина печеного”; і Гай Бранум, творець і ведучий ток-шоу TruTV Game Show, який тепер працює над оновленням Paramount “Як втратити хлопця за 10 днів”.

“Я шалено радий і пишаюся історичним значенням того, що акторський склад “Бро” – відкриті представники ЛГБТК-спільноти. Раніше на очах у гомосексуальних акторів їхні гетеросексуальні колеги десятиліттями набирали бали як в художньому, так і в професійному плані, граючи ЛГБТК-персонажів. Тому можливість зібрати всіх цих чудових і веселих акторів в одному фільмі – це справжня мрія, якій давно пора було збутися”, – сказав Айкнер.

Біллі Айкнер, перший відкритий гей, який став співавтором сценарію і знявся в своєму власному великому студійному фільмі.