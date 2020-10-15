Про це пише NME.
The Flaming Lips вважають, що їх “надувна” ініціатива може стати для музикантів способом продовжити виступи в умовах епідемії коронавірусу.
Подібні бульбашки вже давно стали характерною рисою живих виступів групи, однак цього разу The Flaming Lips вперше представили їх як засіб контролю соціального дистанціювання на повноцінному публічному концерті.
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Yessss!!! Last night at @criterionokc !!! Thank you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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🌐Concert 2020 style 🌐 Bubble Girl 🌐 @waynecoyne5 🔥The Flaming Lips 🔥
- Раніше ісландська співачка Бйорк анонсувала живі концерти на 2020 рік. Вона стала однією з перших зірок світового рівня, яка призначила офлайн-виступи.