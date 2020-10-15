Група The Flaming Lips дала концерт для живої публіки. Люди були ізольовані один від одного всередині величезних надувних кульок.

Про це пише NME.

The Flaming Lips вважають, що їх “надувна” ініціатива може стати для музикантів способом продовжити виступи в умовах епідемії коронавірусу.

Подібні бульбашки вже давно стали характерною рисою живих виступів групи, однак цього разу The Flaming Lips вперше представили їх як засіб контролю соціального дистанціювання на повноцінному публічному концерті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yesssssss!!! Thsnk you everyone for helping !!!!! Публикация от Wayne Coyne (@waynecoyne5) 12 Окт 2020 в 9:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚪️It’s really happening!⚪️ Публикация от Brothers Griiin (@brothersgriiin) 12 Окт 2020 в 5:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔮⚪️Big Ballin ⚪️🔮 #flaminglips ✨🌈 Публикация от 🌈Dayzie✨ (@dayzieee) 13 Окт 2020 в 10:39 PDT