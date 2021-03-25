Нова співробітниця принца Гаррі та Меган Маркл Женев’єв Рот озвучила кілька цікавих думок про расизм. Вони особливо актуальні після заяв герцогів про побоювання королівської сім’ї щодо кольору шкіри їхнього сина Арчі.

Про це повідомляє американська газета TMZ.

Відомо, що агентство Женев’єв Рот розпочало співпрацю з Фондом Гаррі та Меган “Archewell Foundation”. А в 2020 році жінка написала есе, в якому зізналася, що вона “багата на внутрішній расизм” щодо темношкірих людей.

Згідно з її есе, шлюб з темношкірим чоловіком відкрив їй очі на привілеї білих людей.

Рот наводить як приклад ситуацію, коли вона випадково згадала своєму чоловікові про те, що у неї майже закінчився термін дії номерних знаків. За її словами, чоловік дуже засмутився та сказав, що поліціянти можуть його вбити, якщо зупинять.

До речі, Женев’єв Рот була помічницею Хіларі Клінтон. Тож її контракт з герцогом та герцогинею Сассекськими викликав припущення, що вони планують увійти у світ політики.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.

Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.