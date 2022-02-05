Колишнє подружжя Кім Кардаш'ян та Ye (Каньє Вест) посварились у соцмережех через те, що їхня старша дочка Норт завела аккаунт у TikTok, не запитавши дозволу батька.

Деталі конфлікту передає #Букви.

Спочатку репер опублікував на своїй сторінці скриншот одного з роликів 8-річної дівчинки з обуренням стосовно того, що його доньку “виставили у TikTok проти його волі”. Як відомо, Ye ще раніше виказувався проти присутності дітей у додатку й заявляв, що без дозволу там нікого не має бути.

Своєю чергою, Кардаш’ян відповіла на публікацію звинувативши колишнього чоловіка постійних публічних нападках, стверджуючи, що він одержимий “маніпулювати” розлученням і спробами все “контролювати”.

“Постійні нападки Ye на мене в інтерв’ю та соціальних мережах насправді більш шкідливі, ніж будь-який TikTok Норт. Як мати, яка є основним годувальником та опікуном наших дітей, я роблю все можливе, щоб захистити нашу дочку, а також дозволяю їй висловлювати свою творчість у тому середовищі, в якому вона хоче, під наглядом дорослих – тому що це приносить їй щастя. Розлучення досить важке для наших дітей, і одержимість Ye спробами контролювати та маніпулювати нашою ситуацією так негативно та публічно, ще більше завдає всім нам болю”, – зазначила Кардаш’ян.

Після цього репер опублікував ще один допис, у якому пригадав ексдружині історію зірваного Дня народження іншної їньої доньки – Чикаго.

“Що ти маєш на увазі під основним годувальником? Уся Америка бачила, як ти намагалася викрасти мою дочку в її день народження, не повідомивши адресу вечірки. Ти поставила охорону в домі, коли я грав із моїм сином, а потім звинуватила мене у крадіжці. Мені довелося пройти тест на наркотики після вечірки на честь дня народження Чикаго, тому що ти звинуватила мене в тому, що я був під наркотиками”, – заявив у публікації Ye.

Пізніше репер створив дописи з “нагадуванням” правил TikTok, де вказано, що дітям молодше 13 років заводити аккаунт у додатку заборонено. Також він звинуватив онлайн-таблоїд TMZ у “нечесному висвітленні ситуації” за те, що вони “обрали сторону проти батька”.