Covid-19 Україна

оновлено 10.03.2021 о 00:02

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«Уся родина засмучена»: Букінгемський палац прокоментував інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Вівторок, 9 березня 2021, 20:58

Про це повідомляє The Guardian.

У заяві від імені Єлизавети II повідомляється, що уся королівська родина засмучена.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими  складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені  питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я  звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Фото: Twitter|Omid Scobie

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі,  в  якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

  • Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.
Теги: Букінгемський палац, Єлизавета II, Меган Маркл, принц Гаррі

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