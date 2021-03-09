«Уся родина засмучена»: Букінгемський палац прокоментував інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл

Про це повідомляє The Guardian.

У заяві від імені Єлизавети II повідомляється, що уся королівська родина засмучена.

“Уся родина засмучена, дізнавшись у повному обсязі, якими складними були для Гаррі та Меган останні кілька років. Порушені питання, передусім расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно, і сім’я звертатиметься до них особисто. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї“, – йдеться у заяві королеви Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.