За підтримки мінтуризму Ісландії був запущений незвичайний сайт, за допомогою якого можна покричати на просторах цієї країни й зняти емоційну напругу.

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт Inspired by Iceland ( “Натхненний Ісландією”) запустив унікальний сайт lookslikeyouneediceland.com. Він покликаний допомогти людям, які тривалий час перебувають у стані стресу, в тому числі — через пандемію COVID—19 і карантину, зняти емоційну напругу за допомогою крику.

Inspired by Iceland — рекламний проєкт міністерства туризму, промисловості та інновацій Ісландії, створений для розвитку ісландського туризму. А кампанія lookslikeyouneediceland.com позиціонується як частина економічних заходів ісландського уряду, спрямованих на боротьбу з COVID—19 і наслідками епідемії.

Як це працює?

Міністерство пропонує людям по усьому світу зняти накопичений стрес, викликаний COVID—19, покричавши на просторах Ісландії, не виходячи з дому.

За допомогою нового сайту будь-хто може записати свій крик, і він буде озвучений через динаміки в локаціях в різних куточках Ісландії. Всього таких локацій сім — на острові Відей, біля вулкана Фестарфьял у Грендавіку, біля водоспаду Скоугафосс, на околицях селища Дьюпівогур, біля підніжжя гори Снайфетльсйокутль, в бухті Кальфшамарсвік, на півострові Вестфірдір та на пляжі Родасандур.

“Ісландцям не треба побоюватися, що крики розчарування іноземців завадять їх літнім канікулам, оскільки шум буде помірним”, — запевнили в міністерстві.

Для того, щоб зробити запис, необхідно скористатися жовтою кнопкою на головній сторінці:

На сайті можна почути й крики інших людей — для цього на стартовій сторінці потрібно увімкнути звук.

Цей сайт буде доступний протягом найближчих двох тижнів. Ознайомитися з принципом його роботи можна, переглянувши кумедний рекламний ролик:

Це допомагає?

Використовувати крик як терапевтичний інструмент для того, щоб звільнити стримувану емоцію, придумали ще в 1970—х роках. Терапевтка та консультантка з психічного здоров’я Зої Естон розповіла, чому це допомагає.

“Психологічна відповідь на бажання кричати запалює частину нашого мозку, яка активується, коли ми під загрозою. Це те, що ми відчували останні кілька місяців. Ефект проявляється, якщо кричати голосно та безперервно в широкому, відкритому просторі. Це буквально дає вам змогу звільнити напругу і рухатися вперед”, — пояснила вона.

Говорячи про цей метод, Естон наголосила, що людям, які відчувають, що потребують підтримки своєму психічному здоров’ю, варто все ж звернутися по професійну допомогу.