Фотографії вона виклала в Instagram.
Два дні тому вона показала перше фото з поїздки, написавши: “Перевіряю британські вертольоти”.
Після цього, якщо йти за хронологією подій в Instagram Мендель, вона була присутня під час “підписання історичного договору України та Британії”. В цей час вона встигла зробити селфі на фоні українського президента Володимира Зеленського та британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
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Перед підписанням історичної угоди України та Великої Британії! Документом запроваджуються відносини стратегічного партнерства та закріплюються основні напрямки співробітництва України та Великої Британії. Враховуючи відсутність між Україною та Великою Британією базового договору про дружбу, співробітництво та партнерство, закріплення загальнополітичних принципів двостороннього співробітництва та партнерства у новій Угоді має важливе стратегічне та практичне значення.
Далі Мендель вирушила на Лондонську фондову біржу, де також зробила фото. Користувачі в коментарях зробили зауваження, що Мендель знаходиться в приміщенні без захисної маски.
Звичайно ж, Мендель вирішила похвалитися костюмом, який вдягнула в Лондоні. Але образ прессекретарки не оцінили. У коментарях їй написали, що сумка повинна бути меншого розміру, а хтось додав: “Хоч одяглася нормально вперше. Напевно, хтось допомагав”.
Наприкінці поїздки Мендель вирішила відпочити, бо у неї вихідний. Релаксувала Мендель в компанії устриць.
“Іноді потрібно відпочивати. Хороших вихідних вам, друзі”, – написала Мендель.
- Раніше Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином “потролила” користувачів Мережі.
- Крім того, пресслужба назвала Торонто столицею Канади у звіті про візит Зеленського до цієї країни. А в жовтні співробітники пресслужба Зеленського допустили помилку в офіційному Facebook-акаунті Офісу президента, назвавши Латвію Литвою. Тоді Володимир Зеленський здійснював візит до Латвії.