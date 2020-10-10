Прессекретарка президента України Юлія Мендель показала, чим займалася під час робочого візиту до Британії: робила селфі та їла устриці.

Фотографії вона виклала в Instagram.

Два дні тому вона показала перше фото з поїздки, написавши: “Перевіряю британські вертольоти”.

Після цього, якщо йти за хронологією подій в Instagram Мендель, вона була присутня під час “підписання історичного договору України та Британії”. В цей час вона встигла зробити селфі на фоні українського президента Володимира Зеленського та британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Далі Мендель вирушила на Лондонську фондову біржу, де також зробила фото. Користувачі в коментарях зробили зауваження, що Мендель знаходиться в приміщенні без захисної маски.

Звичайно ж, Мендель вирішила похвалитися костюмом, який вдягнула в Лондоні. Але образ прессекретарки не оцінили. У коментарях їй написали, що сумка повинна бути меншого розміру, а хтось додав: “Хоч одяглася нормально вперше. Напевно, хтось допомагав”.

Наприкінці поїздки Мендель вирішила відпочити, бо у неї вихідний. Релаксувала Мендель в компанії устриць.

“Іноді потрібно відпочивати. Хороших вихідних вам, друзі”, – написала Мендель.