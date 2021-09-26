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Усик переміг Джошуа у бою за титули чемпіона світу

В ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.

Неділя, 26 вересня 2021, 08:56

Про це повідомляють #Букви.

Поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі відбувся у Лондоні (Велика Британія). 

Для Усика це був третій бій у суперважкій вазі. Українець вперше боксував за титул чемпіона світу, а Джошуа – захищав свої титули.

Фото: REUTERS

Впродовж перших двох раундів Усик та Джошуа продемонстрували рівні сили.

Під час третього раунду українець кілька разів влучив у британця, а в четвертому – суперники обмінялися кількома потужними ударами.

Фото: REUTERS

Водночас у п’ятому-шостому раунді Джошуа забирав за собою центр рингу й намагався контролювати суперника.

У сьомому-восьмому раунді Усик пішов в атаку.

У дев’ятому раунді впевненіше боксував Джошуа. Зокрема, йому вдалося завдати кількох ударів по Усику.

У десятому раунді Усик отримав розсічення брови, а у Джошуа “запливло” праве око.

Фото: REUTERS

У фінальному дванадцятому раунді Усик пішов в атаку. На останніх секундах Олександр здійснив активну атаку, затис суперника на канатах, водночас суддя не зупинив бій.

Судді віддали перемогу Усику – 117-112, 116-112, 115-113.

Фото: REUTERS

Перемогу українця миттєво прокоментував президент Володимир Зеленський. 

“Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила”, – написав Зеленський у Twitter.

У своєму Instagram Усик опублікував серію світлин з чемпіонськими трофеями й написав: “Слава Богу”.

Дещо пізніше боксер опублікував короткий відеоролик, у якому подякував усім за підтримку й непідтримку.

“Пояси їдуть додому. Всім добра”, – зазначив боксер.

Джошуа також прокоментував свою поразку. У своєму Instagram британець опублікував світлину й також подякував глядачам за підтримку.

“Будь позитивним, навіть якщо світ руйнується перед тобою! Лондоне, я люблю тебе і дякую щоразу!”, – написав боксер.

Як стало відомо перед боєм, в разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик – Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов’язковий повторний поєдинок.

  • Раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Усик покинув топ-15 рейтингу WBC у надважкій вазі. У попередньому рейтингу Усик займав другу позицію у рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради). У оновленому – українця немає навіть у топ-15. Чемпіоном світу WBC у надважкій вазі є Тайсон Ф’юрі.
Теги: Володимир Зеленський, фото, бокс, відео, Ентоні Джошуа, Олександр Усик

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