Усик переміг Джошуа у бою за титули чемпіона світу

В ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа й здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і ІВО.

Про це повідомляють #Букви.

Поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі відбувся у Лондоні (Велика Британія).

Для Усика це був третій бій у суперважкій вазі. Українець вперше боксував за титул чемпіона світу, а Джошуа – захищав свої титули.

Впродовж перших двох раундів Усик та Джошуа продемонстрували рівні сили.

Під час третього раунду українець кілька разів влучив у британця, а в четвертому – суперники обмінялися кількома потужними ударами.

Водночас у п’ятому-шостому раунді Джошуа забирав за собою центр рингу й намагався контролювати суперника.

У сьомому-восьмому раунді Усик пішов в атаку.

У дев’ятому раунді впевненіше боксував Джошуа. Зокрема, йому вдалося завдати кількох ударів по Усику.

У десятому раунді Усик отримав розсічення брови, а у Джошуа “запливло” праве око.

У фінальному дванадцятому раунді Усик пішов в атаку. На останніх секундах Олександр здійснив активну атаку, затис суперника на канатах, водночас суддя не зупинив бій.

Судді віддали перемогу Усику – 117-112, 116-112, 115-113.

Перемогу українця миттєво прокоментував президент Володимир Зеленський.

“Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила”, – написав Зеленський у Twitter.

Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! #Усик! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 💪💪💪 pic.twitter.com/GNIRBjmnGs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

У своєму Instagram Усик опублікував серію світлин з чемпіонськими трофеями й написав: “Слава Богу”.

Дещо пізніше боксер опублікував короткий відеоролик, у якому подякував усім за підтримку й непідтримку.

“Пояси їдуть додому. Всім добра”, – зазначив боксер.

Джошуа також прокоментував свою поразку. У своєму Instagram британець опублікував світлину й також подякував глядачам за підтримку.

“Будь позитивним, навіть якщо світ руйнується перед тобою! Лондоне, я люблю тебе і дякую щоразу!”, – написав боксер.

Як стало відомо перед боєм, в разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик – Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов’язковий повторний поєдинок.