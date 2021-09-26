Усик переміг Джошуа у бою за титули чемпіона світу

Про це повідомляють #Букви.
Поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі відбувся у Лондоні (Велика Британія).
Для Усика це був третій бій у суперважкій вазі. Українець вперше боксував за титул чемпіона світу, а Джошуа – захищав свої титули.
Впродовж перших двох раундів Усик та Джошуа продемонстрували рівні сили.
Під час третього раунду українець кілька разів влучив у британця, а в четвертому – суперники обмінялися кількома потужними ударами.
Водночас у п’ятому-шостому раунді Джошуа забирав за собою центр рингу й намагався контролювати суперника.
У сьомому-восьмому раунді Усик пішов в атаку.
У дев’ятому раунді впевненіше боксував Джошуа. Зокрема, йому вдалося завдати кількох ударів по Усику.
У десятому раунді Усик отримав розсічення брови, а у Джошуа “запливло” праве око.
У фінальному дванадцятому раунді Усик пішов в атаку. На останніх секундах Олександр здійснив активну атаку, затис суперника на канатах, водночас суддя не зупинив бій.
Судді віддали перемогу Усику – 117-112, 116-112, 115-113.
Перемогу українця миттєво прокоментував президент Володимир Зеленський.
“Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила”, – написав Зеленський у Twitter.
Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! #Усик! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 💪💪💪 pic.twitter.com/GNIRBjmnGs
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021
У своєму Instagram Усик опублікував серію світлин з чемпіонськими трофеями й написав: “Слава Богу”.
Дещо пізніше боксер опублікував короткий відеоролик, у якому подякував усім за підтримку й непідтримку.
“Пояси їдуть додому. Всім добра”, – зазначив боксер.
Джошуа також прокоментував свою поразку. У своєму Instagram британець опублікував світлину й також подякував глядачам за підтримку.
“Будь позитивним, навіть якщо світ руйнується перед тобою! Лондоне, я люблю тебе і дякую щоразу!”, – написав боксер.
Як стало відомо перед боєм, в разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик – Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов’язковий повторний поєдинок.
- Раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Усик покинув топ-15 рейтингу WBC у надважкій вазі. У попередньому рейтингу Усик займав другу позицію у рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради). У оновленому – українця немає навіть у топ-15. Чемпіоном світу WBC у надважкій вазі є Тайсон Ф’юрі.