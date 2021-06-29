Поліція Афін повідомила про знайдену картину Пабло Пікассо, яку у 2012 році викрали з Національної галереї Афін.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Повідомляється, що картина була виявлена ​​в ущелину на околиці міста. За підозрою в причетності заарештували чоловіка.

У поліції зазначили, що картину вирізали з рами – на це знадобилося всього кілька хвилин. Злочин було ретельно сплановано.

Картина Пікассо, портрет жінки в його фірмовому кубічному стилі, була подарована Національній галереї Афін самим художником у 1949 році. Написана десятьма роками раніше, Пабло Пікассо сказав, що це подарунок на знак визнання опору країни нацистській Німеччині.

Тоді під час пограбування галереї намагалися вкрасти полотно Піта Мондріана 1905 року із зображенням вітряка. Але під час втечі злодії картину впустили.