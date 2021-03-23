У мережі американських кінотеатрів Regal Cinemas відновлюють допрем'єрний показ фільмів Warner Bros. Першим на екран вийде фільм Mortal Kombat, 16 квітня.

Про це повідомили на сайті кінокомпанії Cineworld.

Regal Cinemas – друга за величиною американська мережа кінотеатрів в США.

Кінотеатри Regal Cinemas відкриються у квітні, вперше за останні пів року. 2 квітня на екранах покажуть фільм “Годзілла проти Конга”, а 16 квітня відбудеться прем’єра “Mortal Kombat”.

Наступний крок в планах компанії – відновлення роботи кінотеатрів у Великобританії в травні.

“Ми з нетерпінням чекали того моменту, коли зможемо знову вітати публіку в наших театрах Regal. Оскільки здоров’я і безпеку наших клієнтів і співробітників є нашим головним пріоритетом, ми продовжуємо вживати всіх необхідних заходів обережності й дотримуватися наші рекомендації CinemaSafe, щоб впевнено забезпечувати безпечний і комфортний відпочинок”, – сказав Муки Грейдінгер, генеральний директор Cineworld.

У відповідність з карантинними обмеженнями через коронавірус, зали можуть бути заповнені на 50%.

Починаючи з 2022 року, релізи Warner Bros. Pictures Group будуть ексклюзивно транслювати Regal Cinemas протягом 45 днів.