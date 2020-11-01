У Великій Британії двоє друзів Рис Сіммонс і Джеймі Камаз, у яких є власний канал на YouTube, взялася за створення "гіршого Airbnb" в світі, встановивши матрац посеред поля.

Про це пише видання The Independent.

Ютубери Рис Сіммонс і Джеймі Камаз в Інтернеті натрапили на “готель категорії” нуль зірок “в Швейцарії. В ньому немає буквально нічого: ні стін, ні даху, тільки двоспальне ліжко і пара тумбочок на відкритому повітрі. Можна з комфортом поспати під відкритим небом в Альпах.

Друзі вирішили організувати щось подібне і в Англії.

На Facebook Marketplace Рис і Джеймі знайшли все необхідне для “готельного номера”: матрац, ковдру, дві подушки, тумбочку, настільну лампу і навіть два келихи для вина.

Взявши за основу готель Null Stern в Швейцарії, друзі описали цей “готель” як створений за образом “одного з найбільш вишуканих і унікальних готелів в Європі”. Тут є вільний доступ до дикої природи, свіже повітря і спокій.

Хоча вони й не очікували, що хтось насправді захоче зупинитися в їх “номері”, але все ж запитів від потенційних гостей було дуже багато.