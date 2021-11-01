Співак Гаррі Стайлс здивував шанувальників оригінальним аутфітом від Gucci під час концерту напередодні Гелловіну. Він з’явився на сцені в образі героїні книги “Дивовижний чарівник країни Оз”.

Про це йдеться в Instagram-акаунті Gucci.

Стайлс та уся його музична команда з’явилися перед глядачами у Нью-Йорку в образах героїв книги “Дивовижний чарівник країни Оз”.

Співак приміряв блакитну принтовану сукню у ретростилі, червоні колготки й оригінальне взуття блакитно-червоного кольору, що імітує поєднання туфель й шкарпеток.

Образ довершили аксесуарами, зокрема прикрасою для волосся у формі бантика, плетеним кошиком, який покрили хустинкою у стилі сукні.

Зазначається, що образи створював креативний директор Gucci Алессандро Мікеле.