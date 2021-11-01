Про це йдеться в Instagram-акаунті Gucci.
Стайлс та уся його музична команда з’явилися перед глядачами у Нью-Йорку в образах героїв книги “Дивовижний чарівник країни Оз”.
Співак приміряв блакитну принтовану сукню у ретростилі, червоні колготки й оригінальне взуття блакитно-червоного кольору, що імітує поєднання туфель й шкарпеток.
Образ довершили аксесуарами, зокрема прикрасою для волосся у формі бантика, плетеним кошиком, який покрили хустинкою у стилі сукні.
Зазначається, що образи створював креативний директор Gucci Алессандро Мікеле.
- Раніше компанія мільярдера Ілона Маска Tesla підготувала ролик з нагоди Гелловіну, у якому похвалилася можливостями свого електрокару.