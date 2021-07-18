Світлини опублікував журналіст Джон Карділло у Twitter.
На одному з фото бортпровідник позує на трапі літака авіакомпанії в жіночій уніформі – сукні з хустинкою на шиї та з бейджиком.
На іншому фото бортпровідник у цій же уніформі відпочиває в лаунж-зоні аеропорту.
Цікаво, що Карділло обурений зовнішнім виглядом бортпровідника. Він додав, що отримав фото від джерела в авіакомпанії.
“Джерело з JetBlue щойно надіслало це мені. Бортпровідники-чоловіки зі щетиною в сукнях. Це все реально і вже виходить з-під контролю. Судячи з усього, пасажири обурені…” – пише чоловік.
Користувачі соцмереж вкрай упереджено прокоментували новину про вибір уніформи чоловіка-борпровідника.
“Були часи в цій великій країні, коли ви (стюардеси, – ред.) повинні були виглядати ось так, щоб обслуговувати мене у літаку. Що, чорт забирай, сталося? – написав користувач з нікнеймом Toddy.
Деякі користувачі прокоментували цю новину мемом.
“Країна збожеволіла”, – написав один з користувачів.
Проте більшість коментаторів все ж підтримали чоловіка й заявили, що у нього є право самостійно обрати собі уніформу.
“Ну, я думаю, це приголомшливо і сміливо”, – написав один з користувачів.
“Безсумнівно, король. Йому личить”, – пише ще один коментатор.
“Він чудово виглядає у сукні, в чому проблема?” – запитує ще одна користувачка.
“Він може носити те, що хоче!” – написала ще одна коментаторка.
Зазначимо, що авіакомпанія JetBlue раніше публічно підтримувала трансперсон у своєму Twitter-акаунті. Зокрема, компанія вітала їх з Міжнародним днем видимості трансгендерних людей.
Щасливого #TransDayOfVisibility. Звертаємося до наших друзів-трансперсон: ви дійсно заслуговуєте гідності і поваги. Ми зробили кроки до того, щоб стати авіакомпанією, яка враховує гендерні аспекти, і в майбутньому ми зробимо ще більше для того, щоб всі клієнти і члени екіпажу почувалися в безпеці і отримували підтримку, – йдеться в профілі авіакомпанії.
На момент публікації матеріалу авіакомпанія не прокоментувала інформацію про бортпровідника у жіночій уніформі.
- У Шотландії 16-річний школяр Шейн Річардсон прийшов в Академію Моффата в спідниці, бажаючи таким чином висловити протест проти заборони на носіння шортів у навчальному закладі.