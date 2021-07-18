У мережі з’явилися фото чоловіка-бортпровідника американської авіакомпанії JetBlue, який працює у жіночій уніформі.

Світлини опублікував журналіст Джон Карділло у Twitter.

На одному з фото бортпровідник позує на трапі літака авіакомпанії в жіночій уніформі – сукні з хустинкою на шиї та з бейджиком.

На іншому фото бортпровідник у цій же уніформі відпочиває в лаунж-зоні аеропорту.

Цікаво, що Карділло обурений зовнішнім виглядом бортпровідника. Він додав, що отримав фото від джерела в авіакомпанії.

“Джерело з JetBlue щойно надіслало це мені. Бортпровідники-чоловіки зі щетиною в сукнях. Це все реально і вже виходить з-під контролю. Судячи з усього, пасажири обурені…” – пише чоловік.

Користувачі соцмереж вкрай упереджено прокоментували новину про вибір уніформи чоловіка-борпровідника.

“Були часи в цій великій країні, коли ви (стюардеси, – ред.) повинні були виглядати ось так, щоб обслуговувати мене у літаку. Що, чорт забирай, сталося? – написав користувач з нікнеймом Toddy.

Деякі користувачі прокоментували цю новину мемом.

“Країна збожеволіла”, – написав один з користувачів.

Проте більшість коментаторів все ж підтримали чоловіка й заявили, що у нього є право самостійно обрати собі уніформу.

“Ну, я думаю, це приголомшливо і сміливо”, – написав один з користувачів.

“Безсумнівно, король. Йому личить”, – пише ще один коментатор.

“Він чудово виглядає у сукні, в чому проблема?” – запитує ще одна користувачка.

“Він може носити те, що хоче!” – написала ще одна коментаторка.

Зазначимо, що авіакомпанія JetBlue раніше публічно підтримувала трансперсон у своєму Twitter-акаунті. Зокрема, компанія вітала їх з Міжнародним днем ​​видимості трансгендерних людей.

Щасливого #TransDayOfVisibility. Звертаємося до наших друзів-трансперсон: ви дійсно заслуговуєте гідності і поваги. Ми зробили кроки до того, щоб стати авіакомпанією, яка враховує гендерні аспекти, і в майбутньому ми зробимо ще більше для того, щоб всі клієнти і члени екіпажу почувалися в безпеці і отримували підтримку, – йдеться в профілі авіакомпанії.

На момент публікації матеріалу авіакомпанія не прокоментувала інформацію про бортпровідника у жіночій уніформі.