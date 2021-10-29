Про це повідомила Венді Повік на своїй сторінці в Instargam.

Жінка грала в заміському клубі Arundel Hills Country Club неподалік міста Голд-Кост.

Гравчиня саме хотіла відбити м’яч ключкою, але помітила більше десятка кенгуру, що прямували просто до неї.

На відео можна побачити, як тварини стрибають в її бік і якийсь час дивляться на жінку.

Венді Повік не розуміла, що відбувається, і пожартувала, що тварини виріши подивитись, як вона грає.

“Ніколи раніше такого не бачила”, — сказала Повік.

Зрештою кенгуру відскочили, а жінка змогла завершити свій раунд.

В інтерв’ю австралійському телебаченню 7news Венді Повік також зауважила, що зазвичай кенгуру тримаються осторонь і дивляться, як ти граєш, але це було екстраординарне явище.

“Абсолютне золото, і тільки в Австралії”, – написала вона.