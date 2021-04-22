Про це повідомила поліція Південної Австралії.

Костюм вкрали 19 квітня з цирку в Тебартоні. Після того, як ця новина розлетілася по ЗМІ, викрадачі вирішили його повернути.

Вранці 21 квітня двоє чоловіків принесли костюм до південно-західної сторони цирку і залишили його поруч з електричною шафою. До Великого Птаха додавався лист з вибаченнями.

“Нам дуже шкода! Ми й гадки не мали, що робимо і до чого це призведе. У нас просто були важкі часи, і ми хотіли розважитися. Ми прекрасно провели час з містером Птахом, він відмінний хлопець”, – йшлося в записці.

Поліцейські обшукали прилеглі території, але знайти злочинців їм не вдалося. Їх пошуки тривають.

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