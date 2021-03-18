Про це повідомляє газета The New York Times.

За даними видання, жінка виросла в консервативній мусульманській родині. Змалечку вона страждала від знущань однолітків через надто жіночку поведінку. Постійний тиск та булінг не давали їй змоги розібратися у собі.

Врешті Ташнува вирішила назавжди змінити своє життя та стати тою, ким відчувала себе змалечку. Саме тому вона позбулася чоловічого тіла, але зіткнулася з нерозумінням з боку суспільства.

“Я народилася з чоловічим тілом, але поєднувала його з жіночим розумом та душею. Мені довелося доводити, що я існую в суспільстві”, – сказала пані Шишир.

У березні життя Ташнуви змінилося. Її прийняли на роботу до приватного телевізійного каналу “Бойшахі ТВ” і вона вперше прочитала новину у Міжнародний жіночий день.

Ця трихвилинна поява в ефірі принесла жінці національне визнання. Її історією почали цікавитися, а силою духу захоплюватися.

Це була глобальна зміна в країні, яка визнає “третю стать”, але досі розглядає трансгендерів як неприродних чи грішних.

Жінка розповіла, що зростала у мусульманській сім’ї. Її батько засуджував прояви жіночності та бажання змінити стать. Тому у 15 років Ташнува виїхала у чуже місто до дядька. Однак й там їй жилося важко, адже розуміння від рідних вона так і не дочекалася.

Через деякий час Ташнува почала цікавитися особливостями свого тіла. Так вона переконалася, що її ситуація доволі часто повторюється у світі. Таких, як вона, багато. Це спонукало жінку до рішучих дій та зміни статі.

“Залякування та переслідування навчили мене доводити своє право на існування. Ви не повинні потрапляти в чоловіче тіло, ви повинні виховувати свою жіночність, ви повинні любити свою жіночність”, – заявила пані Шишир.

Жінка зізналася, що постійно перебувала під тиском дискримінації та чотири рази намагалася скоїти самогубство. Робота на телебаченні повністю змінила її життя. Тепер вона почувається вільною.

“Я думаю, що я зараз частина цієї країни”, – додала вона.

У своїй заяві телевізійна станція, яка найняла її на роботу, зазначила, що ця “історична ініціатива надихне суспільство на зміну поглядів”.