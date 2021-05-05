У Великій Британії Управління щодо стандартів реклами заявило про те, що бренд Max Mara опублікував в журналі Sunday Times "безвідповідальну рекламу" з зображенням занадто худої моделі. Рекламу заборонили.

Про це повідомили на сайті регулятора.

У поясненні йдеться, що рекламу заборонили через те, що Max Mara показував занадто худу дівчину.

Регулятору тричі поскаржилися на рекламу Max Mara. На фото модель знята з бокового ракурсу. Користувачі зауважили, що вона хворобливо худа, оскільки видно, як виступають кістки крізь сукню.

“Ми вважаємо, що контраст освітлення тла в рекламі, тобто відтінок сепії на тлі чорної сукні ще більше підкреслює силует фігури, а обличчя та постава вказують на те, що модель ніби немає сил для життя. Тож на нашу думку, її худоба нездорова і не варто показувати таку рекламу”, – пояснив регулятор.

Окрім цього, було категорично заборонено знову показувати цю рекламу Max Mara.

У відповідь бренд заявив, що не збирався популяризувати хворобливу худобу чи якісь ідеали стосовно надмірно худої статури. Вони вважають, що на фото немає жодних вказівок на те, що модель страждає через проблеми з харчуванням чи чимось подібним.

“Зовнішній вигляд моделі не вказує на те, що в неї недостатня вага… швидше вона елеганта, а витонченість фігури підкреслює обраний одяг”, – відповіли в Max Mara.

Йдеться про рекламу лінійки Sportmax, яку опублікували в журналі Sunday Times 28 лютого. У виданні сказали, що не отримували скарг чи коментарів з цього приводу.

Це перший випадок за останніх два роки, коли було заборонено використовувати рекламу через надмірну худобу моделі на фото.