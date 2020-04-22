Про це повідомляється в Instagram-акаунті британської королівської сім’ї.

“Щоб відсвяткувати день народження Її Величності, ми ділимося рецептом шоколадного кексу від королівських кондитерів. Якщо ви або ваша кохана людина відзначаєте особливе свято під час ізоляції, чому б не побалувати себе якимись королівськими кексами? Не забудьте поділитися своїми творіннями з нами за хештегом #royalbakes”, – йдеться в повідомленні.

Для приготування 15 кексів потрібно 15 грам оцту, 300 мл молока, 50 мл рослинного масла, 60 г вершкового масла (розтопленого і охолодженого), 2 яйця, 5 мл ванільної есенції, 250 г борошна, 75 г какао-порошку, 300 г цукрової пудри , 10 г соди, 100 г білого шоколаду.

Для вершкового топінгу необхідно 90 г високопроцентного темного шоколаду, 100 г вершкового масла, 125 г цукрової пудри. Також можна купити готову суміш для приготування глазурі і додати в неї харчові барвники, щоб отримати різні кольори.

Далі потрібно підігріти духовку до 150 градусів. В цей час в одній мисці слід змішати борошно, цукор, какао-порошок і соду. В окремій ємності потрібно збити яйця з ванільною есенцією, топленим маслом, молоком і оцтом. Після чого повільно влити рідку суміш в суху. Потрібно переконатися, що тісто вийшло без грудочок і розлити його по формах. Випікати кекси слід 15-18 хвилин, після чого потрібно дати їм охолонути.

Щоб приготувати топінг потрібно збити цукор і вершкове масло до повітряної текстури. Потім додати теплий розтоплений шоколад. Для нанесення топінгу на кекси королівські кухарі рекомендують використовувати кондитерський мішок або лопатку.