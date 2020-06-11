Правила опубліковано на офіційному сайті Grammy.

Деякі з правил дещо дивні або цікаві.

Кращий альбом. Щоб бути номінованим в цій категорії, в альбомі повинно бути не менше п’яти треків тривалістю не менше 15 хвилин. Може бути і більше треків, але їх тривалість повинна бути не більше 30 хвилин.

Також в академії зазначили, що, оцінюючи кращий альбом важливо звертати увагу саме на виконання треків, а не на шоу, створене навколо альбому.

Госпел. У Grammy виділяють такий напрямок музики окремо, але не лише за стилем виконання. Важливо, щоб в піснях було виражено християнський світогляд.

Нова кров. Щорічно академія шукає нових виконавців, які цікаві аудиторії. Як правило, щорічно з’являється 20% нових артистів.

Гарна поведінка. Працювати в комітеті Grammy необхідно тільки дотримуючись конкретних правил. Якщо хтось із членів буде вести себе некоректно на думку інших членів, то їх виганяють і повторно не приймають.

Критика. В рамках Grammy заборонено відкрито і жорстко критикувати конкурентів.

Номінації. Щорічно може бути різна кількість номінацій. Формуються вони в такий спосіб. У кожну з передбачуваних категорій подають заявки. Їх має бути не менше 25 і не більше 39. З кожної категорії потім виділять трьох номінантів у конкретної категорії. Важливо – якщо в категорії менше 25 претендентів – її відміняють. Якщо це повторюється протягом трьох років – її відміняють взагалі.

З року в рік в Grammy були різні казуси з приводу кількості номінацій. У 2011 році вони строго обмежили кількість номінацій, скоротивши їх з 109 до 78. Після того все ж додали шість номінацій. Тобто останні п’ять років активно функціонують 84 номінації.

Щоб знову розширити або звузити кількість номінацій – за рішення повинні проголосувати 2/3 членів комітету.