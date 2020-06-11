Правила опубліковано на офіційному сайті Grammy.
Деякі з правил дещо дивні або цікаві.
Кращий альбом. Щоб бути номінованим в цій категорії, в альбомі повинно бути не менше п’яти треків тривалістю не менше 15 хвилин. Може бути і більше треків, але їх тривалість повинна бути не більше 30 хвилин.
Також в академії зазначили, що, оцінюючи кращий альбом важливо звертати увагу саме на виконання треків, а не на шоу, створене навколо альбому.
Госпел. У Grammy виділяють такий напрямок музики окремо, але не лише за стилем виконання. Важливо, щоб в піснях було виражено християнський світогляд.
Нова кров. Щорічно академія шукає нових виконавців, які цікаві аудиторії. Як правило, щорічно з’являється 20% нових артистів.
Гарна поведінка. Працювати в комітеті Grammy необхідно тільки дотримуючись конкретних правил. Якщо хтось із членів буде вести себе некоректно на думку інших членів, то їх виганяють і повторно не приймають.
Критика. В рамках Grammy заборонено відкрито і жорстко критикувати конкурентів.
Номінації. Щорічно може бути різна кількість номінацій. Формуються вони в такий спосіб. У кожну з передбачуваних категорій подають заявки. Їх має бути не менше 25 і не більше 39. З кожної категорії потім виділять трьох номінантів у конкретної категорії. Важливо – якщо в категорії менше 25 претендентів – її відміняють. Якщо це повторюється протягом трьох років – її відміняють взагалі.
З року в рік в Grammy були різні казуси з приводу кількості номінацій. У 2011 році вони строго обмежили кількість номінацій, скоротивши їх з 109 до 78. Після того все ж додали шість номінацій. Тобто останні п’ять років активно функціонують 84 номінації.
Щоб знову розширити або звузити кількість номінацій – за рішення повинні проголосувати 2/3 членів комітету.
- У лютому 2019 року в Лос-Анджелесі відбулася 61-а церемонія вручення музичної премії “Греммі” (Grammy). Золотий грамофон дістався Леді Газі і Бредлі Куперу. Пісня “Shallow” перемогла в категорії “Найкраще поп-виконання дуетом або групою” і “Найкраща пісня, написана для візуальних медіа”. Леді Гага також отримала статуетку за найкраще сольне поп-виконання (“Joanne”).