Коротке відео вона опублікувала в Instagram.

Меріл і її подруга актриса Крістін Баранскі влаштували Zoom-вечірку на честь 90-річного ювілею композитора Стівена Сондхайма.

Актриси в білих домашніх халатах і з келихами в руках виконали популярну у 1970-х пісню The Ladies Who Lunch з бродвейського мюзиклу Company, написаного Сондхаймом.

 

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Quarantine Vibes 🍸💛

Допис, поширений Meryl Streep (@merylstreep)

Меріл Стріп співала і одночасно змішувала собі алкогольний коктейль.


А ще Меріл хотіла налити собі віскі, але потім вирішила не морочитися і випила з горла.


Варто зазначити, що відео стали вірусними в Instagram – пыдписники кінодів позитивно оцінили їх.

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