Коротке відео вона опублікувала в Instagram.

Меріл і її подруга актриса Крістін Баранскі влаштували Zoom-вечірку на честь 90-річного ювілею композитора Стівена Сондхайма.

Актриси в білих домашніх халатах і з келихами в руках виконали популярну у 1970-х пісню The Ladies Who Lunch з бродвейського мюзиклу Company, написаного Сондхаймом.

Меріл Стріп співала і одночасно змішувала собі алкогольний коктейль.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa

— Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020