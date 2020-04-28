Коротке відео вона опублікувала в Instagram.
Меріл і її подруга актриса Крістін Баранскі влаштували Zoom-вечірку на честь 90-річного ювілею композитора Стівена Сондхайма.
Актриси в білих домашніх халатах і з келихами в руках виконали популярну у 1970-х пісню The Ladies Who Lunch з бродвейського мюзиклу Company, написаного Сондхаймом.
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Меріл Стріп співала і одночасно змішувала собі алкогольний коктейль.
The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa
— Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020
А ще Меріл хотіла налити собі віскі, але потім вирішила не морочитися і випила з горла.
Варто зазначити, що відео стали вірусними в Instagram – пыдписники кінодів позитивно оцінили їх.
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