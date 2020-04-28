70-річна актриса Меріл Стріп показала, як п'є алкоголь на карантині.

Коротке відео вона опублікувала в Instagram.

Меріл і її подруга актриса Крістін Баранскі влаштували Zoom-вечірку на честь 90-річного ювілею композитора Стівена Сондхайма.

Актриси в білих домашніх халатах і з келихами в руках виконали популярну у 1970-х пісню The Ladies Who Lunch з бродвейського мюзиклу Company, написаного Сондхаймом.

Переглянути цей допис в Instagram Quarantine Vibes 🍸💛 Допис, поширений Meryl Streep (@merylstreep) 27 Кві 2020 р. о 11:37 PDT

Меріл Стріп співала і одночасно змішувала собі алкогольний коктейль.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020



А ще Меріл хотіла налити собі віскі, але потім вирішила не морочитися і випила з горла.



Варто зазначити, що відео стали вірусними в Instagram – пыдписники кінодів позитивно оцінили їх.