У HBO Max прийняли рішення на час видалити фільм "Віднесені вітром" (1939), оскільки в ньому багато стереотипів щодо афроамериканців, а також романтизовано рабство.

Про це заявив представник HBO в коментарі The Hollywood Reporter.

Раніше в Los Angeles Times вийшла стаття сценариста фільму “12 років рабства” Джона Рідлі, в якій він закликав НВО прибрати з показу фільм “Віднесені вітром” через зазначені вище причини.

Він заявив, що цей фільм романтизує рабство, вказуючи при цьому на стереотипи щодо “кольорових людей”.

“Це фільм, який в рамках розповіді про «Втрачену Справу» романтизує Конфедерацію таким чином, що продовжує надавати легітимність уявленню про те, що сепаратистський рух був чимось більшим , або кращим, або більш шляхетним ніж те, чим він був – кривавим повстанням, щоб зберегти «право» володіти, продавати і купувати людей”, – написав Рідлі.

У HBO фільм тимчасово видалили, пообіцявши, що повернуть з поясненнями, вказавши, що фільм “Віднесені вітром” – продукт свого часу, який відображає расові та етнічні стереотипи того часу.

“Тому ми повернемо фільм у каталог HBO Max разом з обговоренням його історичного контексту та осудом цих самих зображень”, – пояснили в НВО, додавши, що сам фільм залишиться незмінним.

Фільм “Віднесені вітром” і раніше критикували. Зокрема, його відмовилися показувати в деяких південних штатах.

Нагадаємо, що фільм “Віднесені вітром” – екранізація однойменного бестселера про життя кількох героїв за часів Громадянської війни в США. Фільм отримав десять “Оскарів”. Одну з нагород отримала актриса-афроамериканка Гетті Мак-Деніел, яка виконала роль другого плану.