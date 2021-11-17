Про це повідомив японський суспільний мовник NHK.
Швидкісний потяг має 12 вагонів. Він обладнаний системою автоматичного керування.
Випробування тривали в східній японській залізниці в префектурі Ніїгата. Потяг пройшов дистанцію у 5 кілометрів.
Під час випробувань машиніст потяга перебував у кабіні, однак не торкався до системи керування експресом. Всі операції — від відправлення до зупинки потяга і регулювання швидкості — відбувалися автоматично.
Потяг набрав швидкість приблизно до 100 км/год.
Компанія розробляє безпілотні суперекспреси через побоювання, що у майбутньому в Японії не вистачатиме машиністів через старіння населення і низьку народжуваність у країні.
Bullet trains can now run without a driver. pic.twitter.com/UOxWLNXxqX
— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 17, 2021
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- 28 жовтня 2021 року в Амстердамі (Нідерланди) запустили безпілотне водне таксі. Такий транспорт може одночасно перевозити 5 людей.
- А в Канаді провели першу у світі трансплантацію легень, доставлених безпілотним дроном.