Про це повідомив японський суспільний мовник NHK.

Швидкісний потяг має 12 вагонів. Він обладнаний системою автоматичного керування.

Випробування тривали в східній японській залізниці в префектурі Ніїгата. Потяг пройшов дистанцію у 5 кілометрів.

Під час випробувань машиніст потяга перебував у кабіні, однак не торкався до системи керування експресом. Всі операції — від відправлення до зупинки потяга і регулювання швидкості — відбувалися автоматично.

Потяг набрав швидкість приблизно до 100 км/год.

Компанія розробляє безпілотні суперекспреси через побоювання, що у майбутньому в Японії не вистачатиме машиністів через старіння населення і низьку народжуваність у країні.

Bullet trains can now run without a driver. pic.twitter.com/UOxWLNXxqX

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 17, 2021