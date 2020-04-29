Відомий боллівудський актор Іррфан Хан помер у віці 53 років після того, як на цьому тижні його госпіталізували в лікарню Мумбаї з інфекцією товстої кишки.

Про це пише видання Deadline.

Іррфан Хан знявся в багатьох індійських та американських фільмах, наприклад, в оскароносному “Мільйонері з нетрів”.

Він також відомий за ролями у фільмах “Ланчбокс”, “Світ Юрського періоду”, “Інферно”, “Нова Людина-павук”, “Життя Пі” та “Її серце”. У 2013-му Хан отримав Національну кінопремію Індії.

У 2018 році у актора діагностували нейроендокринну ракову пухлину.