Про це пише видання Deadline.
Іррфан Хан знявся в багатьох індійських та американських фільмах, наприклад, в оскароносному “Мільйонері з нетрів”.
Він також відомий за ролями у фільмах “Ланчбокс”, “Світ Юрського періоду”, “Інферно”, “Нова Людина-павук”, “Життя Пі” та “Її серце”. У 2013-му Хан отримав Національну кінопремію Індії.
У 2018 році у актора діагностували нейроендокринну ракову пухлину.
- У віці 83 років померла американська актриса, номінантка на премію “Оскар” Ширлі Найт.
- Раніше у віці 80 років помер голлівудський актор Денні Голдмен, який озвучував одного з головних героїв в мульсеріале “Смурфіки”.