У пошуковій системі Google зросли запити про туфлі на високих підборах, тоді як пошукові запити про спортивні штани переживають епічний крах.

Про це пише видання techiazi.

Так, запити про туфлі на високих підборах в останні дні досягли рівня, небаченого з лютого 2020 року.

Любов споживачів до зручного одягу, схоже, йде на спад, оскільки кінець пандемії, схоже, не за горами.

Можливо, це просто завдяки хорошій погоді, а може й “нормалізації життя вперше за рік”.

Швидке повернення моделей покупок до пандемії і планування поїздок вказує на відновлення продажів категорій одягу, попит на які сильно впав під час пандемії.

Незважаючи на проведення вакцинації і деяке ослаблення карантинних заходів у низці країн, у цьому році багато модних шоу все ж будуть проходити онлайн. Наприклад, феєрія на честь 40-річчя Майкла Корса 20 квітня буде повністю цифровою. Музичний фестиваль Coachella скасували. І наразі жоден великий бренд не оголосив про свої офлайн заходи, які були звичайною справою у 2019 році. Бренди, ймовірно, проявляють обережність.

Кросівки

Nike випускає нові кросівки Dunk.

Великі бренди взуття регулярно піднімають галас навколо якоїсь моделі взуття, що потім збільшує продажі.

Бренд Nike досяг найбільшого успіху в цій стратегії; взуття компанії зазвичай домінує в популярних оголошеннях на сайтах перепродажу.

Тим, хто не занурений в культуру кросівок, іноді важко зрозуміти, чому одна пара кросівок Nike може бути продана за тисячі доларів на сайті перепродажу, тоді як іншу, яка лише трохи відрізняється пару, можна легко купити в магазині за досить доступною ціною. Це робиться навмисно, як, наприклад, в історії з Nike Dunk.

У минулому році на ринок потрапили кросівки з забарвленням, придуманим в колаборації з Тревісом Скоттом. Це взуття викликало величезний ажіотаж навколо кросівок (одна пара з п’яти з логотипом PlayStation була продана на StockX за 9000 доларів).

В цьому році Nike випускає багато нових Dunk.

Аналітики очікують, що Lululemon, роздрібна мережа спортивного одягу, повідомить про дохід в розмірі 1,7 мільярда доларів в четвертому кварталі, що на 19 відсотків більше, ніж роком раніше, результати повинні бути опубліковані 30 березня.

Бренд виграв від пандемічного фітнес-буму, незважаючи на жорстку конкуренцію з боку конкурентів – від Gap до Outdoor Voices і Amazon.

Lululemon придбала домашню фітнес-технологію Mirror за 500 мільйонів доларів у червні.

Lululemon завжди покладалася на сильні бренди, добре продумані магазини і шанувальників культу, щоб залишатися на вершині ринку спортивного одягу.