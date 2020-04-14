Про це повідомляє Independent.
У десятому епізоді шоу герої обговорюють смертельне захворювання, яке називають коронавірусом, і його вплив на дихальну систему.
Лікарі в серіалі говорять, що інкубаційний період захворювання складає від двох днів до двох тижнів, а легені уражаються протягом п’яти хвилин після зараження.
“Коронавірус атакує дихальну систему. Що більш важливо, так це те, що у коронавірусу інкубаційний період від двох до 14 днів”, – говорить лікар.
Також лікар в серіалі зазначає, що від вірусу поки немає вакцини.
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