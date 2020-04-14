У корейському серіалі "Теріус у мене за спиною", прем'єра якого відбулася на Netflix в 2018 році, виявлено пророкування пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Independent.

У десятому епізоді шоу герої обговорюють смертельне захворювання, яке називають коронавірусом, і його вплив на дихальну систему.

Лікарі в серіалі говорять, що інкубаційний період захворювання складає від двох днів до двох тижнів, а легені уражаються протягом п’яти хвилин після зараження.

“Коронавірус атакує дихальну систему. Що більш важливо, так це те, що у коронавірусу інкубаційний період від двох до 14 днів”, – говорить лікар.

Також лікар в серіалі зазначає, що від вірусу поки немає вакцини.