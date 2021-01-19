У провінції Хунань, що розташована у центральній частині Китаю, з’явився унікальний автобус-амфібія. Він слугуватиме розвагою для туристів.

Про це повідомляє Hunan gov.

Екскурсійний автобус-амфібія введений в експлуатацію в мальовничому районі Оранжевого острова в Чанші (провінція Хунань). Автобус може їздити як сушею, так і по воді. Така особливість щодня приваблює сотні туристів.

Наразі автобус курсує по місті Чанша та річці Сяньцзян.