Про це повідомляє Hunan gov.
Екскурсійний автобус-амфібія введений в експлуатацію в мальовничому районі Оранжевого острова в Чанші (провінція Хунань). Автобус може їздити як сушею, так і по воді. Така особливість щодня приваблює сотні туристів.
Наразі автобус курсує по місті Чанша та річці Сяньцзян.
- Вбудована в автомобіль Tesla функція автопілота на порожньому кладовищі виявила людину, що рухається. На опублікованому відео власника авто видно, що бортовий комп’ютер визначив і показав, силует, що стояв поряд з машиною. Потім система запобігання зіткнень показала, що силует пішов у протилежний від машини бік і зник. При цьому, на ролику видно, що людей на кладовищі немає.