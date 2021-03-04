У Лос-Анджелесі чоловік перетворив свій будинок на звалище, – фото, відео

Мешканці району Гранада-Хіллз, що розташований на околиці Лос-Анджелеса, побоюються за свою безпеку та майнові цінності, оскільки один із сусідів перетворив свій дім на велике звалище.

Про це повідомляє CBS Los Angeles.

Сусіди роками намагаються змусити власника прибрати сміття, але безрезультатно.

Зверху це подвір’я виглядає доволі типово, але картина миттєво змінюється, якщо придивитися до деталей, або ж підійти ближче.

“Це справді перетворилося на жах”, – сказав сусід Джеймс Ерік.

Сміття та непотріб розкидані по подвір’ї величезними купами, які вже майже затулили сам будинок.

Місцева мешканка Тіна Аллегес розповіла, що сміттєзвалище на подвір’ї чоловіка загрожує безпеці. Зокрема, вона наголосила, що у смітті розвелися гризуни та інші шкідники. До того ж це впливає на екологію та якість повітря.

За словами сусідів, сміттєзвалище на подвір’ї влаштував син власника будинку. Він роками викидав непотріб та інше сміття на задньому дворі, а потім й на передньому.

“Це ситуація, коли людина приїжджає у ​​будь-який час доби, та викидає вантажівки сміття”, – розповіла Аллегес.

З початку 2018 року сусіди 11 разів скаржилися на власника цього дому. Три скарги досі розглядаються. Однак влада пасивно реагує на цю ситуацію.

Минулого тижня мешканці отримали електронного листа від інспектора з пожежної охорони Лос-Анджелеса. Він заявив, що місто може ініціювати судовий позов, в результаті якого сміття постановлять вивезти. Однак коштів на вивезення немає.

“У мене є десятки подібних справ, які вже кілька років перебувають у суді без рішення”, – написав інспектор.

У поліції зазначають, що брухт та сміття на подвір’ї чоловіка є його приватною власністю. Її вивезення повинен санкціонувати суд, який ще не розглянув цю справу.

Після публікації матеріалу до проблемного будинку навідалися інспектори та телевізійне шоу.

Раніше повідомлялося, що у Сербії озеро Потпецко перетворилося на велетенський смітник. Тепер це сміття загрожує роботі греблі гідроелектростанції.