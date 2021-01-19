Відеоролик з’явився на офіційному Instagram-аккаунті руху.

На ролику чорношкіра дівчина тверкає на фоні визначних будівель Вашингтону. На фоні звучить знаменита промова “В мене є мрія”.

Ініціатори цієї акції запевнили, що її метою є “деколонізація надсексуальних тіл чорношкірих жінок”.

“Тверк у Вашингтоні – це декларація свободи та зцілення”, – наголосили у Black Lives Matter.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Black Lives Matter (@blklivesmatter)

Зазначимо, що не всі користувачі Мережі зрозуміли глибокий сенс цього відео.

“Вибачте, але це по-дурному”,

“Без сенсу. Почуваю себе ображеним”,

“Я точно не підтримую це”, – пишуть коментатори.

15 січня виповнилося 92 роки від дня народження Мартіна Лютера Кінга, який відомий як лідер руху за права чорношкірих у США. Він також був речником тактики ненасильства в боротьбі проти расизму. Нагороджений Нобелівською премією миру 1964 року. Детальніше про те, чим відомий Лютер Кінг дивіться у відео #Букв.