Голлівудська актриса Шеннон Догерті, відома завдяки ролі в серіалі "Всі жінки - відьми" розповіла про те, як почуває себе, маючи четверту стадію раку.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу Elle.

Про те, що актрисі не вдається перемогти рак, стало відомо в лютому. Тоді вона розповіла світу, що у неї вже четверта стадія.

Актриса не приховує, що часом проходить складні моменти, але все ж намагається радіти кожному дню і не занепадати духом.

Зараз Шеннон 49 років. Незважаючи на рак, вона відчуває себе здоровою і сповненою життям. В її планах прожити ще, як мінімум, 10 – 15 років, хоча прогнози лікарів невтішні.

В інтерв’ю глянцю вона розповіла про те, що її наповнює і дає сили жити.

Фото для матеріалу зробив її чоловік Курт Ісварієнко.

Згадуючи про момент, коли вона зрозуміла, що онкологія повернулася, актриса розповіла, що два роки тому у неї постійно боліла спина без видимої на те причини.

“Це було не так, що: “Я займалася спортом і спина ниє”. Це було: “Господи, як же боляче!”, – поділилася актриса.

Тоді Шеннон зробила томографію, результат якої був невтішним. У актриси підтвердили метастатичний рак.

Тобто, незважаючи на раніше проведені операції та хіміотерапію, ракові клітини все одно вціліли і поширилися по хребту. Згодом, вони можуть пошириться на легені, нирки і навіть мозок. Через це, актрисі прописали гормональну терапію, щоб хоч якось стримувати клітини раку.

Тепер актриса кардинально переглянула свій графік дня і намагається насолоджуватися навіть такими дрібницями, як вирощування салату на міні-городі біля будинку.

“Я почуваюся чудово: дуже-дуже здоровою жінкою. Але складно не займатися якимись справами, нічого не планувати, бо розумієш, що жити залишилося 10 -15 років”, – поділилася вона своїми переживаннями.

Своїм близьким і рідним актриса збирається написати прощальні листи і відеозвернення, але поки що не може себе змусити морально, щоб зробити це.

“Є те, що я повинна сказати мамі. Я хочу, щоб мій чоловік знав, що він для мене значить. Але коли приходить час зробити це, я відчуваю, що це кінець …”, – поділилася знаменитість.

Вона закликала змінити ставлення до людей, у яких діагностували рак.

“Кожен, у кого четверта стадія (раку), стикається з тим, що інші ставлять на ньому хрест. Але я не готова, щоб на мені поставили хрест. У мені дуже багато життя”, – наголосила актриса.