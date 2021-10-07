В мережі з'явився офіційний тизер-трейлер української комедії “Я, "Побєда" і Берлін” за книгою співака, телеведучого і продюсера Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка).

Ролик опубліковано на Facebook-сторінці Держкіно України.

Фільм “Я, “Побєда” і Берлін”, знятий за мотивами автобіографічного однойменного роману лідера гурту “Скрябін” Андрія Кузьменка.

За сюжетом хлопець Кузьма, придбав перше в своєму житті авто під маркою “Побєда”. Герой готовий разом із нею підкорювати цілий світ і вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліну. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них, а також того, що повернуться вони з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Головну роль у стрічці зіграє актор Франківського Національного драмтеатру – Іван Бліндар.

Кінопроєкт комедії “Я, ”Побєда” і Берлін” став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно.

Режисеркою стрічки виступила Ольга Ряшина, а авторами адаптації сценарію – Анатолій Крим та Олексій Комаровський.

Прем’єра фільму запланована на весну 2022 року.

ДОВІДКА. Андрій Кузьменко (1968-2015), відомий український співак, продсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін”. Народився в місті Самбір Львівської області.

У 11 років він почув пісню The Beatles “Lady Madonna”, і вона перевернула його життя. Андрій захотів зіграти її на піаніно. З цього моменту Кузьма Скрябін задумався про те, щоб писати пісні. Перший кліп Кузьми і його групи показали на українському телебаченні в 1995 році. Це була пісня Train.

Скрябін трагічно загинув 2 лютого 2015 року ная”. затяжному повороті за селом Лозуватка на 86 км траси “Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя.