Ролик опубліковано на офіційній Facebook-сторінці проєкту.

Стрічка розповідає про хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Там він починає свій кривавий шлях, що приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Сюжет засновано на реальних подіях того часу. Творці фільму зазначають, що показують правдиві 90-ті, де жорстокість була нормою, але не вмирала і надія.

Робота над фільмом почалася ще у 2012 році, проте була призупинена через незаконний арешт Сенцова російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення. Після звільнення режисера у 2019 році, роботу над проєктом було відновлено.

Зйомки “Носорога“ проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Німеччини та Польщі. Загальний бюджет становить 1,65 млн євро.

Головну роль у стрічці виконав громадський діяч, лідер організації ”Гонор” Сергій Філімонов.

”Кастинг на головну роль у фільмі проходив серед ветеранів, колишніх в’язнів, спортсменів. Ми шукали актора, життєвий шлях якого схожий на шлях головного героя. Сергій отримав роль як людина, яка пройшла складний шлях від футбольного фаната через Майдан та війну, а зараз є свідомим активістом правозахисного руху України”, – розповідав раніше Сенцов.

У фільмі також знялися Аліна Зєвакова, Марія Штофа, Ірина Мак, Олександр Рудинський, Євген Черніков та інші.

Світова прем’єра — 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у програмі “Горизонти“.