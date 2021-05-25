Стрімінгова платформа Netflix випустила новий трейлер фінального сезону серіалу "Паперовий будинок", який вийде в кінці цього року.

Про це пише Collider.

Фінальний сезон вийде в два етапи: прем’єра першої частини відбудеться 3 вересня, а другої – 3 грудня. До кожної з них увійде по п’ять серій.

“Коли ми почали писати сценарій п’ятого сезону в розпал пандемії, ми відчували, що повинні змінити те, що очікувалося від сезону з десяти епізодів, і використовували всі можливі інструменти, щоб створити відчуття фіналу”, – зазначив творець серіалу Алекс Піна.

За його словами, перша частина сезону буде “агресивною”, а другу присвятили емоційній складовій персонажів.

Як відомо, іспанський телесеріал в жанрі кримінальної драми “Паперовий будинок” вийшов у 2017 році. Дія серіалу розгортається навколо групи авантюристів, які планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Перебуваючи в Мадриді, загадкова людина, відома як “Професор”, набирає групу з восьми осіб з кодовими іменами — назвами міст, для реалізації цього амбітного плану.

Після успіху серіалу на іспанському ТВ ним зацікавив американський стрімінговий сервіс Netflix. Зрештою сервіс купив права на міжнародний показ драми та почав займатися його виробництвом.

У 2018 році “Паперовий будинок” став найпопулярнішим неангломовним телесеріалом платформи. Газета The New York Times включила серіал у свій список найкращих іноземних телесеріалів 2018 року. Одразу три персонажі серіалу (Професор, Токіо та Денвер) потрапили до двадцятки найпопулярніших героїв телесеріалів згідно з опитуваннями TV Time. Того ж року серіал став лауреатом Міжнародної премії “Еммі” як найкращий драматичний серіал.