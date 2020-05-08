Модельєрка Віра Вонг здивувала підписників свіжими фото. Майже 71-річна американка з'явилася на дуже високих підборах та в міні-шортах.

Відповідні знімки опубліковані в Instagram-акаунті модельєра.

Відомий американський модельєрка весільних суконь, яка за 1,5 місяці відсвяткує 71-річчя, шокувала підписників свіжими фотографіями.

На фото, зроблених Вонг на самоізоляції, модельєрка з’явилася у сукні від власного бренду та масці для обличчя в тон, показавши підтягнуту довгі ноги та струнку фігуру. Образ був доповнений черевиками на високому тонкому каблуці.

Відомо, що Вонг в минулому була фігуристкою. Вона почала займатися цим видом спорту в шестирічному віці. Мабуть, вона не забуває про тренування і зараз.

Декількома днями раніше Вонг опублікувала ефектні фото, на яких вона вдягла обтягуючий кроп-топ та джинсові міні-шорти, показавши подкачені ноги та прес.

Багато користувачів Мережі були шоковані цими знімками і уточнювали, чи насправді Вонг вже 70 років. Знімки зібрали десятки тисяч лайків та сотні захоплених коментарів.

Варто заначити, що Вонг виглядає так само приголомшливо та не по роках молодо і в простих лосинах від Adidas.