У Музеї Пікассо в Барселоні пройшла акція протесту проти поводження художника з жінками під кураторством професорки Марії Ллопіс.

Про це пише видання The National.

Студенти Ллопіс – учні художньої школи Escola Massana – прийшли в музей в футболках з написами на кшталт “Пікассо, кривдник жінок” і “Пікассо, тінь Дори Маар”.

Йдеться про Дору Маар, французьку художницю, яка, як вважають, піддавалася насильству з боку Пікассо під час їх відносин в 1930-і та 1940-і роки.

“Це не було нападом на Пікассо. Я взагалі не вірю у культуру скасування (cancel culture). Я вірю в правду, в те, що не приховую речі”, – сказала вона.

Професорка зазначила, що таким чином хотіла розповісти про те, як художниці не можуть розвинути свої творчі здібності і як художники часто поводяться з ними. Вона звернулася у Музей Пікассо з пропозицією організувати виставку, присвячену сексизму в мистецтві.

Директор музею Емманюель Гігон, що місця, де виставляється мистецтво відмінно підходять для подібних висловлювань.

“Це чудово, що люди висловлюють себе в музеї. Це місце, де повинні проводитися дискусії”, – сказав він.