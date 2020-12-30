Пілот авіаційної школи Sling Pilot Academy Бренді Фогельман побачила та зафіксувала на відео чоловіка, який літав з джетпаком на висоті близько 900 метрів в небі над Лос-Анджелесом.

Відео з’явилося в Instagram Sling Pilot Academy.

Пілоти спочатку вважали, що це безпілотник, але контури чітко вказали, що це людина. Американські ЗМІ вважають, що це “хлопець з джетпаком”, особу якого не можуть впізнати із серпня. Він декілька разів попадав у поле зору пілотів та влади.

Про подію повідомили у Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США, там заявили, що не можуть підтвердити справжність відео, проте ініціюють розслідування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sling Pilot Academy (@slingpilotacademy)



Вперше чоловіка з джетпаком побачили у небі над Лос-Анджелесом у серпні цього року. Окрім декількох відео, існування загадкового пілота нічим не підтверджене.

Зазначимо, що експерти вважають “дивними” відео із зображенням хлопця з реактивним ранцем. Цей пристрій не пристосований для польотів на таку висоту. У такому разі посадку хлопець повинен виконувати з парашутом, інакше він просто розіб’ється.