Відео з’явилося в Instagram Sling Pilot Academy.
Пілоти спочатку вважали, що це безпілотник, але контури чітко вказали, що це людина. Американські ЗМІ вважають, що це “хлопець з джетпаком”, особу якого не можуть впізнати із серпня. Він декілька разів попадав у поле зору пілотів та влади.
Про подію повідомили у Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США, там заявили, що не можуть підтвердити справжність відео, проте ініціюють розслідування.
Переглянути цей допис в Instagram
Вперше чоловіка з джетпаком побачили у небі над Лос-Анджелесом у серпні цього року. Окрім декількох відео, існування загадкового пілота нічим не підтверджене.
Зазначимо, що експерти вважають “дивними” відео із зображенням хлопця з реактивним ранцем. Цей пристрій не пристосований для польотів на таку висоту. У такому разі посадку хлопець повинен виконувати з парашутом, інакше він просто розіб’ється.
- Засновник і головний випробувач стартапу Gravity британець Річард Браунінг встановив світовий рекорд швидкості в льотовому костюмі власної розробки. Браунінг в реактивному костюмі розігнався до 51,53 км / год над поверхнею озера. Рекорд швидкості вдалося поставити з третього разу.