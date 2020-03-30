Про це повідомляє видання NL Times.
Полотно винесли з музею в ніч на 30 березня. Зловмисники розбили скляні двері, спрацювала сигналізація, однак поліцейські не зуміли затримати грабіжників. Зараз поліція розслідує інцидент.
Картина прибула на тимчасову експозицію з Гронінгенського музею. Представник Гронінгенського музею упевнений, що грабіжниками були голландці.
Зараз Singer Laren знаходиться на карантині у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
- Полотно Вінсента Ван Гога “Пейзаж з селянським будинком” на міжнародній виставці мистецтва та антикваріату TEFAF в Маастріхті було продано за 15 млн євро.