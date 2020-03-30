З музею Singer Laren в Нідерландах вкрали картину "Весняний сад. Сад біля будинку священика в Нюенєнє навесні" (1884) художника Ван Гога.

Про це повідомляє видання NL Times.

Полотно винесли з музею в ніч на 30 березня. Зловмисники розбили скляні двері, спрацювала сигналізація, однак поліцейські не зуміли затримати грабіжників. Зараз поліція розслідує інцидент.

Картина прибула на тимчасову експозицію з Гронінгенського музею. Представник Гронінгенського музею упевнений, що грабіжниками були голландці.

Зараз Singer Laren знаходиться на карантині у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.