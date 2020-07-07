Новозеландський уряд дозволив продовжити зйомки серіалу "Володар перснів", які зупинили через COVID-19.

Про це повідомляє видання Variety.

Також в Нову Зеландію для зйомок повернуться команди і інших проектів: серіалів “Ковбой Біпоп” і “Могутні рейнджери: Звероморфи” і фільмів “Найбільша пивна гонка” Пітера Фарреллі і “Ласунка”.

Зараз в країні вже працює Джеймс Кемерон над “Аватаром 2” і Джейн Кемпіон над “Силою собаки”.

В цілому 206 акторам і членам знімальних команд, а також 35 членів їхніх сімей буде дозволено в’їзд до країни протягом шести місяців. Таке рішення дозволить створити 3000 робочих місць і додати 400 мільйонів доларів в економіку Нової Зеландії.

Над “Володарем перснів” у Новій Зеландії буде працювати 93 члена знімальної команди.