Про це повідомляє Entertainment Weekly.

Продюсер серіалу Кріста Вернофф розповіла, що було б дивно, якби найпопулярніший серіал на американському телебаченні обійшов стороною цю тему і подвиги лікарів. За основу буде взято розповіді справжніх медиків.

За сюжетом головна героїня Мередіт Грей разом зі своєю командою буде боротися з пандемією коронавируса.

“Щороку до нас приходять лікарі і розповідають свої історії. Правда, зазвичай вони розповідають щось смішне або шалене, але в цьому році все змінилося. Те, що відбувається стало більше схожим на терапію. Лікарі зараз згадують пережиті емоції, буквально трясуться і намагаємось не розридатися . вони бліді, і говорять про коронавіруси, як про війну, до якої вони виявилися не готові “, – сказала виданню Кріста Вернофф.

Зйомки серіалу поки не почалися через карантин, творці відклали запуск проекту на невизначений термін.