Про це пише газета The Independent.
За даними видання, роль лісничого з “Хогвартса” Хагріда може дістатися акторові Роббі Колтрейну, який раніше вже грав даного персонажа.
Відомо, що картину зрежисує Девід Йетс (автор кількох фільмів поттеріани). Сценаристами фільму є Джоан Роулінг і Стів Кловз.
Нагадаємо, прем’єра фільму “Фантастичні звірі 3” намічена на 12 листопада 2021 року.
Фільм “Фантастичні звірі й де вони мешкають” вийшов 18 листопада 2016 року, а його продовження – “Фантастичні звірі: злочини Гіндельвальда” – 16 листопада 2018 року.
- Компанія Warner Bros. розповіла, коли глядачі зможуть побачити третю частину фільму “Фантастичні тварини і де вони мешкають”.