У третій частині серії фільмів "Фантастичні звірі" з'являться такі відомі персонажі з книг і стрічок про Гаррі Поттера, як Рубеус Гегрід і Том Редл, тобто юний Волан-де-Морте.

Про це пише газета The Independent.

За даними видання, роль лісничого з “Хогвартса” Хагріда може дістатися акторові Роббі Колтрейну, який раніше вже грав даного персонажа.

Відомо, що картину зрежисує Девід Йетс (автор кількох фільмів поттеріани). Сценаристами фільму є Джоан Роулінг і Стів Кловз.

Нагадаємо, прем’єра фільму “Фантастичні звірі 3” намічена на 12 листопада 2021 року.

Фільм “Фантастичні звірі й де вони мешкають” вийшов 18 листопада 2016 року, а його продовження – “Фантастичні звірі: злочини Гіндельвальда” – 16 листопада 2018 року.