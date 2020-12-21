Автори YouTube-каналу OwlKitty вирішили додати в культову комедію "Один вдома" кота і подивитися, що ж вийде. А вийшло дуже смішно.

Ролик опубліковано в YouTube.

Так, в епізоді, коли Кевін залишився один вдома, з’явився чорний пухнастий кіт. І всі витівки вони тепер робили разом: ганяли по дому, їли морозиво.

Кіт навіть прогнав одного із злодіїв, який хотів пробратися до будинку.

Відео вже подивилися більше 811 тисячі разів.