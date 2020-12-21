Ролик опубліковано в YouTube.
Так, в епізоді, коли Кевін залишився один вдома, з’явився чорний пухнастий кіт. І всі витівки вони тепер робили разом: ганяли по дому, їли морозиво.
Кіт навіть прогнав одного із злодіїв, який хотів пробратися до будинку.
Відео вже подивилися більше 811 тисячі разів.
- Найбільша голлівудська компанія The Walt Disney Company оголосила про намір зняти нову версію легендарного фільму “Один вдома” для свого потокового сервісу, який запускається в США в листопаді поточного року.